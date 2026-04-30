Kanpur News:बाल गृह से फरार हुए 2 नाबालिग, CCTV में स्टेशन की ओर भागते दिखे, पुलिस की 2 टीमें तलाश में जुटीं

राजकीय बाल गृह के सहायक अधीक्षक रतन सिंह वर्मा ने बताया कि दोनों छात्र 25 जून 2026 को बाल गृह में लाया गया था। एक छात्र नौबस्ता के गंगपुर का रहने वाला है, जबकि दूसरा छात्र ने खुद को फतेहपुर का बताया था। दोनों को पहले अलग-अलग स्थानों से पुलिस ने बरामद कर बाल गृह में दाखिल कराया था। रतन सिंह वर्मा के अनुसार, एक छात्र की मां विकलांग हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। परिजनों द्वारा रखने से इनकार करने के कारण दोनों पिछले करीब 8 माह से बाल गृह में रह रहे थे।