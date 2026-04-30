Kanpur News:’बाहर आ जा’ बोलकर बुलाया, फिर भाई संग टूट पड़ा: साले का हाथ लहूलुहान कर भागा जीजा

थाना प्रभारी कल्याणपुर संतोष सिंह ने बताया कि पीड़ित अभिषेक निषाद की शिकायत पर जीजा अमरनाथ कश्यप और उसके भाई लक्ष्मीकांत के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से पारिवारिक विवाद चल रहा है। उसी रंजिश में यह हमला किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।थाना प्रभारी ने कहा कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जांच में मिले तथ्यों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी।