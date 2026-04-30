Kanpur News:आश्रम में घुसकर महंत को पीटा, थाने जाते वक्त दोबारा हमला, हिस्ट्रीशीटर समेत 7 पर दर्ज हुआ मुकदमा

त्रिलोकी धाम आश्रम के महंत रविकांत शुक्ला उर्फ भोला गिरी नांगा ने बताया कि वह पिछले करीब 45 वर्षों से आश्रम में रहकर सेवा कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बर्रा निवासी हिस्ट्रीशीटर अजय ठाकुर का आश्रम के पास रहने वाली एक युवती से संबंध है। इस वजह से अजय पिछले दो-तीन महीने से लगातार आश्रम के आसपास आता-जाता था। महंत ने कई बार इस पर आपत्ति जताई थी।बुधवार को इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। महंत का आरोप है कि विरोध करने पर अजय ठाकुर अपने साथियों के साथ आश्रम पहुंचा और ईंट-पत्थर चलाने शुरू कर दिए। इसके बाद सभी आरोपी आश्रम परिसर में बने कमरे में घुस गए और जमकर मारपीट की।