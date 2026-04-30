30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News:आश्रम में घुसकर महंत को पीटा, थाने जाते वक्त दोबारा हमला, हिस्ट्रीशीटर समेत 7 पर दर्ज हुआ मुकदमा

Kanpur Crime News:कानपुर के रावतपुर स्थित त्रिलोकी धाम आश्रम में हिस्ट्रीशीटर अजय ठाकुर ने साथियों संग घुसकर महंत रविकांत शुक्ला से मारपीट की। थाने जाते समय दोबारा हमला हुआ। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वही हिस्ट्रीशीटर व उसके अन्य साथियों की तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Apr 30, 2026

रावतपुर थाने में महंत

कानपुर। रावतपुर थाना क्षेत्र के केशव पुरम स्थित त्रिलोकी धाम आश्रम में बुधवार देर रात को उस वक्त हड़कंप मच गया जब बर्रा के हिस्ट्रीशीटर अजय ठाकुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर आश्रम में घुसकर महंत से मारपीट की। आरोपियों ने महंत को जान से मारने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, जब महंत शिकायत दर्ज कराने थाने जा रहे थे, तो रास्ते में दोबारा उन पर हमला किया गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि मुख्य आरोपी समेत अन्य की तलाश जारी है।

45 साल से सेवा कर रहे महंत को बनाया निशाना

त्रिलोकी धाम आश्रम के महंत रविकांत शुक्ला उर्फ भोला गिरी नांगा ने बताया कि वह पिछले करीब 45 वर्षों से आश्रम में रहकर सेवा कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बर्रा निवासी हिस्ट्रीशीटर अजय ठाकुर का आश्रम के पास रहने वाली एक युवती से संबंध है। इस वजह से अजय पिछले दो-तीन महीने से लगातार आश्रम के आसपास आता-जाता था। महंत ने कई बार इस पर आपत्ति जताई थी।बुधवार को इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। महंत का आरोप है कि विरोध करने पर अजय ठाकुर अपने साथियों के साथ आश्रम पहुंचा और ईंट-पत्थर चलाने शुरू कर दिए। इसके बाद सभी आरोपी आश्रम परिसर में बने कमरे में घुस गए और जमकर मारपीट की।

शिकायत करने जा रहे महंत पर रास्ते में दोबारा हमला

घटना के बाद महंत रविकांत शुक्ला थाने में प्रार्थना पत्र देने जा रहे थे। आरोप है कि तभी रास्ते में आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बावजूद महंत किसी तरह पुलिस तक पहुंचे और पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई।पुलिस जब महंत को मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर जा रही थी, तभी रामलाल स्कूल के पास आरोपियों ने फिर से हमला बोल दिया। पुलिस को आता देख सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से एक थार जीप, तीन रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद की है। पुलिस ने एक आरोपी को मौके से ही हिरासत में ले लिया।

एसीपी बोले- 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज

पूरे मामले पर एसीपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार ने बताया कि महंत की तहरीर पर हिस्ट्रीशीटर अजय ठाकुर समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Apr 2026 12:50 am

Published on:

30 Apr 2026 12:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:आश्रम में घुसकर महंत को पीटा, थाने जाते वक्त दोबारा हमला, हिस्ट्रीशीटर समेत 7 पर दर्ज हुआ मुकदमा

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:12 साल का प्यार, 2 महीने पहले इनकार और फिर लगाया मौत को गले

कानपुर

Kanpur News: विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, मां बोली—प्रताड़ना से तंग आकर उठाया खौफनाक कदम

कानपुर

Kanpur News:’खेती के पैसे’ का झांसा देकर युवक को फंसाया, खाते में आए फर्जी रुपये, दो पर FIR

कानपुर

कानपुर देहात में भीषण हादसा: ईको-ऑटो की टक्कर में 4 साल की मासूम की मौत, 9 घायल

कानपुर

Kanpur News: तेज रफ्तार बुलट की टक्कर में घायल बाइक सवार ने तोड़ा दम, तीन दिन से चल रहा था इलाज

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.