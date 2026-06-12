Kanpur News : जुआ खेलने से किया इन्कार, बेल्ट-डंडों से पीटा, पिता-पुत्र पर हमला, 13 पर मुकदमा

रावतपुर निवासी संतोष सिंह के अनुसार उनका बेटा अभिषेक कुमार ओला कैब चलाता है। सोमवार देर रात वह ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहा था। आरोप है कि रास्ते में इलाके के सोनू सोनकर, मोनू सोनकर, हिमांशु सोनकर, तिवारी, समीर, राहुल सोनी, रितेश पासवान, प्रिंस सोनकर, दीपू सोनकर और चार अन्य लोगों ने उसे रोक लिया। पीड़ित का आरोप है कि सभी लोगों ने अभिषेक पर जुआ खेलने का दबाव बनाया। जब उसने जुआ खेलने से साफ इन्कार कर दिया तो आरोपित भड़क गए। इसके बाद उन्होंने बेल्ट, ईंट और डंडों से अभिषेक की पिटाई शुरू कर दी। अचानक हुए हमले में वह घायल हो गया।