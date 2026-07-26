Kanpur News: चाय में मौत की साजिश? पति का दावा- हिडन कैमरे में कैद हुई ‘स्लो प्वाइजनिंग’, पत्नी समेत छह पर FIR

पीड़ित के अनुसार, पत्नी के हाथ की बनी चाय और खाना खाने के बाद उन्हें उल्टी, चक्कर, मिचली और मतिभ्रम जैसी शिकायतें होने लगीं। बाद में परिवार के अन्य सदस्यों की भी तबीयत खराब होने लगी। उनका आरोप है कि एक दिन वह तय समय से पहले घर लौटे तो पत्नी को मोबाइल पर किसी व्यक्ति से कथित तौर पर यह कहते हुए सुन लिया कि वह योजना के तहत उन्हें स्लो प्वाइजनिंग दे रही है और उनकी मौत के बाद पूरी संपत्ति की मालकिन बन जाएगी। हिमांशु का कहना है कि इसके बाद उन्होंने घर में हिडन कैमरे लगवाए। उनका दावा है कि रिकॉर्डिंग में पत्नी चाय में कोई दवा या रासायनिक पदार्थ मिलाती दिखाई दी, जबकि वह खुद वह चाय नहीं पी रही थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन होने के कारण दवाओं और रसायनों की जानकारी का इस्तेमाल कर रही थी।