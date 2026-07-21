Kanpur News: 15 दिन की रेकी, सूना घर और फिर 60 लाख की चोरी, ऐसे खुला पूरा राज

पनकी के सी ब्लॉक निवासी भारतीय स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक संतोष कुमार शर्मा 17 जून को पत्नी सुमन शर्मा के साथ बेटे अरुण की ससुराल में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने मुंबई गए थे। बड़ा बेटा दुबई की एक निजी कंपनी में कार्यरत है, जबकि छोटा बेटा अमेरिका में रहता है। घर बंद होने का फायदा उठाकर 11 जुलाई की रात चोर ने ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया और अलमारी व लॉकर तोड़कर नकदी और कीमती जेवर लेकर फरार हो गया। अगली सुबह जब नौकरानी घर पहुंची तो चोरी की जानकारी हुई। परिवार के लौटने पर नुकसान का आकलन किया गया, जिसमें करीब 60 लाख रुपये मूल्य की नकदी और आभूषण चोरी होने की बात सामने आई।