‘कफन तक नहीं देख पाओगे’, स्टोरी पोस्ट कर युवक ने कर ली खुदकुशी, सामने आई ये वजह

Kanpur Police: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से सनसनी खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर दर्द भरी पोस्ट करने के कुछ घंटे बाद ही एक युवक ने अपनी जान दे दी। यह घटना कर्नलगंज थाना क्षेत्र की है, जहां 25 साल के सूरज गौतम ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर अपनी परेशानी जताई और फिर फांसी लगा ली। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया है। परिवार वाले कह रहे हैं कि मोहल्ले की एक लड़की से बात करने पर कुछ गुंडों ने उसे बुरी तरह पीटा और जान से मारने की धमकी दी थी। इसी बात से टूटकर सूरज ने यह कदम उठा लिया।