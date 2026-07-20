OP Rajbhar Backs Law Against Vande Mataram Opposition:उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सोमवार को दो अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देकर राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी। उन्होंने एक ओर कथित राम मंदिर चंदा गबन मामले में सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी द्वारा स्टेटस रिपोर्ट सौंपे जाने की पुष्टि की, वहीं दूसरी ओर 'वंदे मातरम्' का विरोध करने वालों के खिलाफ कानून बनाए जाने की पहल का खुलकर समर्थन किया। राजभर ने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देश की अस्मिता और सम्मान से जुड़े विषय हैं, इसलिए उनका विरोध करने वालों के खिलाफ कानून बनाया जाना एक अच्छी पहल है।