UP मौसम अपडेट: 60 से अधिक जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 22 जुलाई तक झमाझम बरसेंगे बादल

लखनऊ मौसम विभाग के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र भले ही अब कमजोर पड़ रहा हो, लेकिन इसके कारण बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं का प्रवाह काफी बढ़ गया है। यही कारण है कि मानसूनी द्रोणी फिर से सक्रिय होकर श्रीगंगानगर, रोहतक, हरदोई, वाराणसी, रांची और सागर द्वीप होते हुए उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इस मजबूत मानसूनी ट्रफ के कारण उत्तर प्रदेश में व्यापक वर्षा की परिस्थितियां बन गई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि यह सिस्टम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।