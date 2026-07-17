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UP Weather: लखनऊ समेत यूपी में तेज होगा मानसून, कई जिलों में लगातार बारिश का अलर्ट जारी

UP Weather Update: लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है। बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना बना है, जबकि अगले कुछ दिनों तक अच्छी वर्षा की संभावना जताई गई है।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Jul 17, 2026

झमाझम बारिश से बदला मौसम, अगले कई दिनों तक मानसून रहेगा मेहरबान (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

झमाझम बारिश से बदला मौसम, अगले कई दिनों तक मानसून रहेगा मेहरबान (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। गुरुवार तड़के हुई झमाझम बारिश ने न केवल मौसम का मिजाज बदल दिया, बल्कि पिछले कई दिनों से उमस और भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत भी पहुंचाई। दिनभर बादलों की आवाजाही, ठंडी हवाओं और रुक-रुक कर हुई बारिश ने राजधानी के मौसम को पूरी तरह सुहावना बना दिया।

शाम होते-होते एक बार फिर तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश हुई, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार से राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसूनी गतिविधियां और तेज होंगी तथा अगले कुछ दिनों तक रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।

बारिश ने बदला राजधानी का मौसम

गुरुवार सुबह हुई तेज बारिश के बाद लखनऊ का मौसम पूरी तरह बदल गया। जहां पिछले कई दिनों से तेज धूप और उमस लोगों को बेहाल कर रही थी, वहीं बारिश के बाद वातावरण में ठंडक घुल गई। दिनभर आसमान में बादल छाए रहे और बीच-बीच में धूप निकलती रही, जिससे मौसम बेहद खुशनुमा बना रहा। शाम के समय एक बार फिर तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, जिसने पूरे शहर का तापमान और नीचे ला दिया। सड़कें भीग गईं, पेड़-पौधे धुल गए और लोगों ने लंबे समय बाद राहत भरे मौसम का आनंद लिया।

कार्यालयों से लौटते समय लोगों को हल्की परेशानी जरूर हुई, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने इस बारिश का स्वागत किया। पार्कों, बाजारों और प्रमुख सड़कों पर मौसम का आनंद लेते लोगों की संख्या भी बढ़ी दिखाई दी। बारिश के कारण हवा में नमी बनी रही, लेकिन उमस पहले की तुलना में काफी कम महसूस हुई।

तापमान में आई उल्लेखनीय गिरावट

बारिश का सबसे बड़ा असर तापमान पर देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में लखनऊ में लगभग 18 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके प्रभाव से अधिकतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री की कमी के साथ 26.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

तापमान में आई इस गिरावट ने लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत दी है। विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और कामकाजी लोगों ने मौसम में आए इस बदलाव को राहत भरा बताया। लखनऊ मौसम विभाग का मानना है कि यदि अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है।

बंगाल की खाड़ी में मजबूत हो रहा है लो प्रेशर

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र (लो प्रेशर एरिया) लगातार मजबूत हो रहा है। यही प्रणाली उत्तर प्रदेश में मानसून को नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। इसके प्रभाव से प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है।

उन्होंने बताया कि शुक्रवार से मानसूनी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। राजधानी लखनऊ सहित आसपास के जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर न रुकने की सलाह दी है।

प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार राजधानी के अलावा पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोरखपुर, बस्ती, संतकबीरनगर, देवरिया, कुशीनगर, वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाजीपुर सहित कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश के कारण जलभराव की स्थिति भी बन सकती है।

किसानों के लिए राहत की खबर

लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए भी राहत लेकर आई है। धान, मक्का, गन्ना और दलहन की फसलों को इस समय पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। अच्छी बारिश से खेतों में सिंचाई की जरूरत कम होगी और फसलों की बढ़वार बेहतर होने की उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में संतुलित बारिश होती रही तो खरीफ फसलों का उत्पादन बेहतर रहने की संभावना है। हालांकि जिन क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश होगी, वहां जलभराव से बचाव के लिए खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करने की सलाह भी दी गई है ताकि फसलें प्रभावित न हों।

जलभराव और ट्रैफिक बना चुनौती

बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आई। राजधानी के कुछ निचले क्षेत्रों और व्यस्त सड़कों पर पानी भर जाने से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। कार्यालय समय के दौरान कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी रही। नगर निगम की टीमें जल निकासी की व्यवस्था में जुटी रहीं, लेकिन कई इलाकों में लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। कैसरबाग स्थानीय निवासी राजकुमार का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में लगातार तेज बारिश होती है तो नगर निकायों को जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पहले से तैयार रहना होगा।

अगले कुछ दिन रहेगा सुहाना मौसम

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन से चार दिनों तक राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी और कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी दर्ज की जा सकती है। इसके चलते दिन के तापमान में अधिक बढ़ोतरी नहीं होगी और लोगों को गर्मी तथा उमस से राहत मिलती रहेगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून अब प्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के कारण आगामी दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों और पूर्वानुमानों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।

बारिश ने राजधानी सहित पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। जहां कुछ दिन पहले तक लोग भीषण गर्मी और उमस से परेशान थे, वहीं अब ठंडी हवाएं, बादलों की आवाजाही और रुक-रुक कर हो रही बारिश लोगों को राहत का अहसास करा रही है। यदि मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता है तो आने वाले कुछ दिन उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और भी अधिक सुहावने रहने वाले हैं।

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Updated on:

17 Jul 2026 11:33 am

Published on:

17 Jul 2026 11:33 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Weather: लखनऊ समेत यूपी में तेज होगा मानसून, कई जिलों में लगातार बारिश का अलर्ट जारी

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