UP Weather: लखनऊ समेत यूपी में तेज होगा मानसून, कई जिलों में लगातार बारिश का अलर्ट जारी

बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आई। राजधानी के कुछ निचले क्षेत्रों और व्यस्त सड़कों पर पानी भर जाने से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। कार्यालय समय के दौरान कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी रही। नगर निगम की टीमें जल निकासी की व्यवस्था में जुटी रहीं, लेकिन कई इलाकों में लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। कैसरबाग स्थानीय निवासी राजकुमार का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में लगातार तेज बारिश होती है तो नगर निकायों को जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पहले से तैयार रहना होगा।