शूटिंग में मेडल जीतने वाले राजा भैया की शाही लाइफस्टाइल: घुड़सवारी, एयरक्राफ्ट, लग्जरी कारें और देशी नस्ल के पशुओं का अनोखा कलेक्शन

राजा भैया का पशुपालन के प्रति भी विशेष लगाव बताया जाता है। उनके फार्म पर भारतीय नस्ल की गायों और बैलों के पालन की चर्चा होती रही है। इनमें प्रमुख रूप से गिर (Gir), साहीवाल (Sahiwal) और थारपारकर (Tharparkar) जैसी नस्लों का उल्लेख मिलता है। गिर नस्ल गुजरात की प्रसिद्ध दुग्ध नस्ल है, जो अधिक दूध उत्पादन और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। एक अच्छी गिर गाय की कीमत लगभग 2 लाख से 6 लाख रुपये तक हो सकती है।