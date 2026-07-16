कौन हैं पूर्व विधायक विजय मिश्रा? 100 करोड़ की मिल पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई; जेल में बंद नेता की बढ़ीं मुश्किलें

विजय मिश्रा ने भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से 4 बार जीत दर्ज की थी। उन्होंने 2002, 2007 और 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे, जबकि 2017 का चुनाव उन्होंने निषाद पार्टी के टिकट पर जीता था। पूर्व विधायक विजय मिश्रा का नाम लंबे समय से राजनीति और आपराधिक मामलों दोनों को लेकर चर्चा में रहा है। आरोप है कि राजनीति में सक्रिय होने से पहले भी उनका नाम कई आपराधिक घटनाओं से जुड़ता रहा। बाद के सालों में भी विभिन्न मामलों में उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए, जिसके चलते वे लगातार सुर्खियों में बने रहे।