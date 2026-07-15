15 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच हंगामा, अपशब्द बोलने और मारपीट के आरोप में दो लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार

Law Students Arrested: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हंगामा, अपशब्द बोलने और सुरक्षा कर्मी से मारपीट के आरोप में दो लॉ स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया। दोनों को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Jul 15, 2026

Law Students Arrested

पुलिस ने दो लॉ स्टूडेंट को किया गिरफ्तार (X Photo)

Supreme Court Disruptio: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हंगामा करने के आरोप में दो लॉ स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि एक छात्र ने कोर्ट में गाली-गलौज की, कोर्ट में कागज फेंके और माहौल खराब कर दिया। उसे रोकने पहुंचे सुरक्षा कर्मी के साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद पुलिस ने दोनों छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल दोनों पुलिस हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है।

कोर्ट में कागज फेंककर किया हंगामा

पुलिस के मुताबिक, 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 13 में प्रबल प्रताप सिंह की उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ दायर विशेष अनुमति (सिविल) याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इस मामले में इटावा निवासी और लखनऊ विश्वविद्यालय के तीसरे साल के कानून के छात्र प्रबल प्रताप सिंह (24) खुद याचिकाकर्ता के रूप में अदालत में पेश हुए थे। उनके साथ रायबरेली निवासी और दूसरे साल के कानून के छात्र चंदर (23) भान भी मौजूद था।

आरोप है कि सुनवाई के दौरान प्रबल प्रताप ने अपशब्द का इस्तेमाल किया, अदालत के अंदर कागज फेंके और हंगामा किया, जिससे सुनवाई प्रभावित हुई। पुलिस ने इस मामले में प्रबल प्रताप सिंह और चंदर भान दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

सुरक्षा कर्मी को रोकने पर हुआ विवाद

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान प्रबल प्रताप सिंह (24) और चंदर भान (23) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक प्रबल प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का रहने वाला है और लखनऊ विश्वविद्यालय में तीसरे वर्ष का लॉ स्टूडेंट है। वहीं चंदर भान रायबरेली का रहने वाला है और दूसरे वर्ष में लॉ की पढ़ाई कर रहा है।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब सुरक्षा कर्मियों ने अदालत की व्यवस्था बनाए रखने और उसे रोकने की कोशिश की, तब उसने शिकायतकर्ता के साथ धक्का-मुक्की की।

जांच में आपत्तिजनक पर्चे भी मिले

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से कुछ आपत्तिजनक पर्चे भी बरामद किए। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इन पर्चों का उद्देश्य क्या था और उन्हें अदालत परिसर में क्यों लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के एक सुरक्षा कर्मचारी की शिकायत पर तिलक मार्ग थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।



नशीला पदार्थ खिलाकर नाबालिग का बनाया वीडियो, बिजनौर पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया

ये भी पढ़ें
bijnor minor obscene video case two accused detained

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Jul 2026 03:42 pm

Published on:

15 Jul 2026 03:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच हंगामा, अपशब्द बोलने और मारपीट के आरोप में दो लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Lucknow News: पहले एक ही परिवार का था सरकारी नौकरियों पर कब्जा, पिछली सरकारों पर बरसे CM योगी

Chief Minister Yogi Adityanath
यूपी न्यूज

सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, बोले- अनशन से नुकसान हुआ तो कौन करेगा भरपाई

Sonam Wangchuk, Sonam Wangchuk Hunger Strike, Shankaracharya Swami Avimukteshwaranand, PM Modi, PMO India, CJP, Abhijeet Dipke, NEET Paper, Dharmendra Pradhan
लखनऊ

Lucknow News:  KGMU हॉस्टलों में नॉनवेज पर बैन, फैसले के बाद छिड़ी सियासत, जानें धर्मगुरुओं और नेताओं ने क्या कहा

Lucknow News, KGMU Lucknow, Non Veg Ban in KGMU, UP News in Hindi, BJP MP Dinesh Sharma, Maulana Khalid Rashid, UP Politics, लखनऊ न्यूज, केजीएमयू, नॉन वेज बैन, यूपी राजनीति, KGMU, UP News, Lucknow News,किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी
लखनऊ

लखनऊ: 22 साल के युवा वैज्ञानिक की होटल में संदिग्ध मौत, किसानों के लिए बनाया था बैटरी वाला ट्रैक्टर

Rahul Singh Scientist Young Scientist Rahul Singh Lucknow Hotel Death
लखनऊ

Danish Azad Ansari: ‘वक्फ की संपत्तियों को अवैध रूप से बेचा जा रहा था’, मंत्री दानिश आजाद के बयान से गरमाई राजनीति

Danish Azad Ansari
यूपी न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.