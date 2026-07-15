सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच हंगामा, अपशब्द बोलने और मारपीट के आरोप में दो लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से कुछ आपत्तिजनक पर्चे भी बरामद किए। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इन पर्चों का उद्देश्य क्या था और उन्हें अदालत परिसर में क्यों लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के एक सुरक्षा कर्मचारी की शिकायत पर तिलक मार्ग थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।