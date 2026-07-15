Lucknow News: पहले एक ही परिवार का था सरकारी नौकरियों पर कब्जा, पिछली सरकारों पर बरसे CM योगी

CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशल विकास मिशन और ITI के तहत प्रशिक्षित युवाओं के सम्मान समारोह में भाग लिया। सीएम योगी ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ आयोजित समारोह में पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौका सबको बराबर मिले तभी भविष्य अच्छा बन सकता है। इसके लिए सरकार की सोच साफ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्ग है, लेकिन पहले के समय में युवाओं के लिए न शिक्षा ठीक थी, न स्किल डेवलपमेंट की कोई व्यवस्था। पहले एक ही परिवार का सरकारी नौकरियों पर कब्जा था।