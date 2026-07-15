सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, बोले- अनशन से नुकसान हुआ तो कौन करेगा भरपाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक के अनशन मामले में एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। अदालत वांगचुक की लगातार बिगड़ती सेहत से जुड़ी एक जनहित याचिका (PIL) पर अब गुरुवार को सुनवाई करने जा रही है। पहले इस गंभीर मामले पर आज यानी बुधवार को ही कोर्ट में चर्चा होनी थी लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई को एक दिन के लिए टालना पड़ा। मामले की संवेदनशीलता और वांगचुक की गिरती तबीयत को देखते हुए कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करना बेहद जरूरी है।