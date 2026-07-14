‘हृदयहीन-अधर्मी है भाजपा सरकार’, अखिलेश यादव ने की सोनम वांगचुक से अपील कहा-अनशन तोड़ दें

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपाइयों के लिए किसी इंसान के जीवन की कोई कीमत नहीं है। उनके लिए केवल धन और सत्ता ही सबसे प्रधान है। भ्रष्टाचार से कमाए पैसे के घमंड में चूर भाजपा नेताओं से बदलाव की कोई आशा नहीं की जा सकती क्योंकि, जिनमें अहंकार होता है उनमें कोई सुधार नहीं होता। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग सत्ता के लालच में मंदिर तक को लूट ले रहे हैं वे सत्याग्रह का असली महत्व कभी नहीं समझ सकते। उन्हें युवाओं और उनके माता-पिता के सपनों से कोई लेना-देना नहीं है।