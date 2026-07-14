‘बार-बार चुनाव से रुकता है विकास’, One Nation One Election पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बताया क्यों है जरूरी

वन नेशन, वन इलेक्शन का मतलब है कि देशभर में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक ही समय पर कराए जाएं। इससे बार-बार चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रस्ताव के समर्थकों का मानना है कि इससे चुनावी खर्च कम होगा, प्रशासनिक कामकाज बाधित नहीं होगा और विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी। वहीं, विपक्ष के कई दल इस प्रस्ताव पर अलग राय रखते हैं। उनका कहना है कि इसे लागू करने से पहले संवैधानिक और व्यावहारिक पहलुओं पर व्यापक चर्चा जरूरी है।