UP Politics: ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, बोले- मत भूलना! यूपी में कानून का राज है

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने हालिया बलिया दौरे का हवाला देते हुए सपा पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि वे 11 जुलाई को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बलिया गए थे। उस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और कुछ असामाजिक तत्वों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। राजभर के मुताबिक अपराधी हाथों में सपा का झंडा लेकर खुलेआम सड़कों पर घूम रहे थे और व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि अब राज्य में पूरी तरह कानून का शासन है।