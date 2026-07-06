‘रात में कॉल करना’, शिवपाल यादव को OP राजभर की नसीहत, कहा- डॉट डॉट डॉट वाली भाषा आपको शोभा नहीं देती

राजभर ने शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा कि, "माननीय शिवपाल जी उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। सुना है आजकल आप डॉट डॉट डॉट वाली भाषा बोल रहे हैं।" उन्होंने सवाल पूछा कि जब आपको अपमानित करके समाजवादी पार्टी से बाहर निकाला गया था तब आपने अपने परिवार वालों को क्या कहा था? इतना वरिष्ठ होने के बावजूद जब आपको ना तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और ना ही नेता प्रतिपक्ष तब क्या आपने विरोध नहीं किया था? राजभर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आपने विरोध तो जरूर किया होगा लेकिन वहां बोलने की आजादी ही कहां है।