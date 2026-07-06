6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘रात में कॉल करना’, शिवपाल यादव को OP राजभर की नसीहत, कहा- डॉट डॉट डॉट वाली भाषा आपको शोभा नहीं देती

Om Prakash Rajbhar: सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव को सोशल मीडिया के जरिए खुला ऑफर दिया है। साथ ही राजभर ने कहा- 'दिन में नहीं, रात में कॉल कीजिएगा, पूरा ऑफर बताऊंगा।'
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Jul 06, 2026

UP Politics, Om Prakash Rajbhar, Shivpal Yadav, Samajwadi Party, UP News in Hindi, यूपी न्यूज़, ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, समाजवादी पार्टी, यूपी राजनीति,Rajbhar on Shivpal Yadav,UP Politics

ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव को दि नसीहत (फोटो- पत्रिका)

Rajbhar on Shivpal Yadav: उत्तर प्रदेश की राजनीति में नेताओं की जुबानी जंग और तेज हो गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव पर तीखा निशाना साधा है। राजभर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए शिवपाल यादव को सपा में उनके हुए अपमान की याद दिलाई और चुटकी लेते हुए उन्हें अपने साथ आने का बड़ा ऑफर दे दिया।

SP में हुए अपमान की दिलाई याद

राजभर ने शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा कि, "माननीय शिवपाल जी उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। सुना है आजकल आप डॉट डॉट डॉट वाली भाषा बोल रहे हैं।" उन्होंने सवाल पूछा कि जब आपको अपमानित करके समाजवादी पार्टी से बाहर निकाला गया था तब आपने अपने परिवार वालों को क्या कहा था? इतना वरिष्ठ होने के बावजूद जब आपको ना तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और ना ही नेता प्रतिपक्ष तब क्या आपने विरोध नहीं किया था? राजभर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आपने विरोध तो जरूर किया होगा लेकिन वहां बोलने की आजादी ही कहां है।

'हमारे साथ आइए, पूरा सम्मान मिलेगा'

शिवपाल की उम्र और उनके राजनीतिक तजुर्बे का जिक्र करते हुए राजभर ने आगे कहा कि आप एक वरिष्ठ नेता हैं, इस उम्र में आप इतना अपमान कैसे सहते होंगे। राजभर ने शिवपाल को खुला निमंत्रण देते हुए कहा कि, "महाराज! हमारे साथ आइए, यहां आपको पद भी मिलेगा और पूरा सम्मान भी।" उन्होंने यह भी दावा किया कि शिवपाल लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।

'आज रात में कीजिएगा कॉल'

राजभर ने चुटकी लेते हुए आगे लिखा कि आज रात को कॉल कीजिएगा तो मैं आपको पूरा ऑफर बता दूंगा। दिन में कॉल मत कीजिएगा क्योंकि दिन में हम पिछड़े, दलितों और शोषितों के बीच रहकर उनकी आवाज सुनते हैं और उनके लिए काम करते हैं। रात को तसल्ली से बात करेंगे और जिस सम्मान के लिए आप सालों से तरस रहे हैं वह आपको अपने साथ लाकर जरूर दिलाएंगे। अंत में राजभर ने नसीहत देते हुए कहा कि आप एक सम्माननीय व्यक्ति हैं और आपको यह डॉट डॉट वाली भाषा बिल्कुल शोभा नहीं देती।

Ayodhya News: राम मंदिर से गायब नहीं हुई 5 करोड़ की स्वर्ण रामचरितमानस, ट्रस्ट ने जारी की तस्वीर

ये भी पढ़ें
Ayodhya News, Ram Mandir Controversy, Gold Ramcharitmanas, S Lakshmi Narayanan, Champat Rai, Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust, UP News in Hindi, अयोध्या न्यूज़, राम मंदिर विवाद, सोने की रामचरितमानस, चंपत राय, Ram Mandir Theft, Ram Mandir News Update, UP News,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

भारतीय जनता पार्टी

cm yogi

समाजवादी पार्टी

शिवपाल यादव

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Jul 2026 03:23 pm

Published on:

06 Jul 2026 03:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘रात में कॉल करना’, शिवपाल यादव को OP राजभर की नसीहत, कहा- डॉट डॉट डॉट वाली भाषा आपको शोभा नहीं देती

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मुख्यमंत्री योगी के प्रतापगढ़ दौरे पर रूट डायवर्जन लागू, सुबह से रात तक भारी वाहनों पर रोक

CM योगी के प्रतापगढ़ दौरे को लेकर बड़ा ट्रैफिक प्लान (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

‘चीन ने भारत की सबसे ज्यादा जमीन छीनी’, लखनऊ में अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा

Akhilesh Yadav on Ram Janmabhoomi donation case, Ram Janmabhoomi donation case SIT
लखनऊ

CM योगी का बड़ा फैसला, बदल गया शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम, जानिए क्या है नई पहचान?

Yogi Cabinet
लखनऊ

राम जन्मभूमि ट्रस्ट चढ़ावा मामले में CBI जांच की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने याचिका निरस्त की

राम जन्मभूमि ट्रस्ट चढ़ावा मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज   (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group) 
लखनऊ

Yogi कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर, होमगार्डों को कैशलेस इलाज से लेकर नई स्टार्टअप नीति तक मिलेगी नई दिशा

Decision by the Yogi Cabinet
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.