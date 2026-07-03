‘सपा में शामिल होने का रास्ता तलाश रहे ओम प्रकाश राजभर’, सांसद रमाशंकर का दावा

सपा सांसद ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर हमेशा से राजभर समाज को आरक्षण दिलाने की बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने आरक्षण के अहम मुद्दे पर भी पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। रमाशंकर राजभर के इस सनसनीखेज दावे के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के इन गंभीर आरोपों पर क्या जवाब देते हैं।