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‘सपा में शामिल होने का रास्ता तलाश रहे ओम प्रकाश राजभर’, सांसद रमाशंकर का दावा

Uttar Pradesh Politics: समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर सपा में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने राजभर समुदाय के मुद्दों के लिए लड़ना बंद कर दिया है।
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लखनऊ

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Mohsina Bano

Jul 03, 2026

ओमप्रकाश राजभर फोटो सोर्स X अकाउंट

ओमप्रकाश राजभर फोटो सोर्स X अकाउंट

Ramashankar on Om Prakash Rajbhar: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को लेकर समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद रमाशंकर राजभर ने एक बड़ा दावा किया है। सांसद का कहना है कि ओपी राजभर का जमीनी आधार पूरी तरह खत्म हो चुका है और वे इस वक्त एनडीए से अलग होकर किसी भी तरह समाजवादी पार्टी में शामिल होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं।

खिसक चुकी है ओम प्रकाश राजभर की सियासी जमीन

बलिया में मीडिया से बातचीत करते हुए सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक जमीन अब पूरी तरह से खिसक चुकी है। उनके पास अब जनता का वह समर्थन नहीं बचा है जो पहले हुआ करता था। सपा सांसद के मुताबिक अपनी इसी खिसकती हुई सियासी जमीन को बचाने के लिए ओम प्रकाश राजभर बेचैन हैं और वह अब फिर से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

राजभर समाज के हक के लिए लड़ना किया बंद

रमाशंकर राजभर ने सुभासपा प्रमुख पर अपने ही समाज की अनदेखी करने का गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने अब राजभर समुदाय के जरूरी मुद्दों के लिए संघर्ष करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री राजभर अब इस बात की कोई फिक्र नहीं करते कि राजभर समाज की गरीबी कैसे दूर होगी उन्हें रहने के लिए पक्के मकान कैसे मिलेंगे और समाज के बेरोजगार युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा?

आरक्षण के मुद्दे पर भी साधी चुप्पी

सपा सांसद ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर हमेशा से राजभर समाज को आरक्षण दिलाने की बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने आरक्षण के अहम मुद्दे पर भी पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। रमाशंकर राजभर के इस सनसनीखेज दावे के बाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के इन गंभीर आरोपों पर क्या जवाब देते हैं।

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Updated on:

03 Jul 2026 03:53 pm

Published on:

03 Jul 2026 03:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘सपा में शामिल होने का रास्ता तलाश रहे ओम प्रकाश राजभर’, सांसद रमाशंकर का दावा

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