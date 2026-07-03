Lucknow Eco Tourism: लखनऊ से 45 किमी दूर तैयार हुआ नियामतपुर ईको-टूरिज्म हब, अगले सत्र से मिलेगा प्रकृति का अनोखा अनुभव

Lucknow New Eco-Tourism Hub Near Barabanki: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाराबंकी का नियामतपुर वन क्षेत्र जल्द ही प्रदेश के प्रमुख ईको-टूरिज्म स्थलों में अपनी पहचान बनाने जा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से सुसज्जित नियामतपुर ईको-टूरिज्म परियोजना लगभग तैयार हो चुकी है। करीब 52.50 लाख रुपये की लागत से विकसित हो रहे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि अगले ईको-पर्यटन सत्र से इस स्थल को आम पर्यटकों के लिए खोल दिया जाए, जिससे प्रदेश में प्रकृति आधारित पर्यटन को नई दिशा मिलेगी।