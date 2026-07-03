‘अयोध्या मामले पर PM को पत्र लिखना बचकाना हरकत’, अखिलेश यादव पर भी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने साधा निशाना

Narendra Kashyap Hits Back At Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेशसरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने राम मंदिर दान विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने दावा किया कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की चुनौती होगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी।