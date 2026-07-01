अखिलेश यादव का जन्मदिन: सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं, कांग्रेस ने पोस्टर लगाकर दी बधाई

Akhilesh Yadav Birthday: Wishes Pour In as SP Workers Celebrate Across Uttar Pradesh: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। एक जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद स्थित सैफई गांव में जन्मे अखिलेश यादव 53वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रदेशभर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। पार्टी कार्यालयों से लेकर जिला मुख्यालयों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यकर्ता केक काटकर, पौधरोपण, रक्तदान शिविर, गरीबों को भोजन वितरण और सामाजिक सेवा के अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से अपने नेता का जन्मदिन मना रहे हैं।