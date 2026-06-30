Rain Alert: गर्मी से मिलेगी राहत! अयोध्या-बरेली तक पहुंचा मानसून, पूरे यूपी में बारिश की उल्टी गिनती शुरू

मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और उमस का सामना कर रहे लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून के आगे बढ़ने के कारण प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा देखने को मिलेगी। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी।