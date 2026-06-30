Rain Alert: गर्मी से मिलेगी राहत! अयोध्या-बरेली तक पहुंचा मानसून, पूरे यूपी में बारिश की उल्टी गिनती शुरू

मानसून की धमाकेदार एंट्री, अगले 48 घंटे में कई जिलों में झमाझम बारिश (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
UP Rain Alert: उत्तर प्रदेशमें लंबे इंतजार के बाद अब दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार 30 जून 2026 को मानसून ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में दस्तक दे दी है और अगले दो से तीन दिनों के भीतर इसके प्रदेश के अधिकांश इलाकों में सक्रिय होने की संभावना है। मानसून की उत्तरी सीमा इस समय आजमगढ़, अयोध्याऔर बरेली से होकर गुजर रही है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि प्रदेश के शेष हिस्सों में भी जल्द ही अच्छी बारिश शुरू हो जाएगी।
मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के शेष भागों के साथ उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अपनी पहुंच बना ली है। इसके अलावा उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों में भी मानसून आगे बढ़ चुका है।
मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और उमस का सामना कर रहे लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून के आगे बढ़ने के कारण प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा देखने को मिलेगी। इससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी।
भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मानसून की उत्तरी सीमा वर्तमान में अरब सागर से होते हुए गुजरात, मध्य प्रदेश, सागर, सीधी और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, अयोध्या और बरेली तक पहुंच चुकी है। यह स्थिति बताती है कि मानसून लगातार उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है।
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो से तीन दिनों के भीतर मानसून प्रदेश के अन्य जिलों में भी सक्रिय हो जाएगा। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ समेत कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना बन रही है।
मानसून की प्रगति को किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश किसान खरीफ फसलों की बुवाई के लिए अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश शुरू होने के बाद धान, मक्का, अरहर, उड़द और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी आने की उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर मानसून का सक्रिय होना कृषि क्षेत्र के लिए शुभ संकेत है। इससे खेतों में नमी बढ़ेगी, सिंचाई पर निर्भरता कम होगी और फसलों की उत्पादकता में सुधार होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले दो से तीन दिनों के दौरान मानसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इस अवधि में मानसून उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान के कुछ भागों तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी तथा अनुकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण मानसून को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। इसका सीधा असर उत्तर भारत के मौसम पर देखने को मिलेगा।
पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ था। आगरा, झांसी, बांदा और अलीगढ़ समेत कई जिलों में लोगों को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में मानसून की सक्रियता लोगों के लिए राहत लेकर आई है।
बारिश शुरू होने के साथ ही तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य स्तर के आसपास पहुंच जाएगा।
मानसून की अच्छी बारिश से जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। कई जिलों में भूजल स्तर में गिरावट और जलाशयों में पानी की कमी चिंता का विषय बनी हुई थी। बारिश से तालाब, झील और जलाशय भरने लगेंगे, जिससे आने वाले महीनों में पेयजल और सिंचाई की स्थिति बेहतर हो सकेगी। इसके अलावा बारिश से पर्यावरणीय संतुलन भी बेहतर होगा और वायु प्रदूषण के स्तर में कमी आने की संभावना है।
मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही प्रशासन भी सतर्क हो गया है। जिलों में जलभराव, बिजली गिरने और भारी बारिश से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि भारी बारिश और वज्रपात के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें तथा अनावश्यक रूप से खुले क्षेत्रों में जाने से बचें।
मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वर्ष जुलाई के दौरान उत्तर प्रदेश में सामान्य से अच्छी बारिश होने की संभावना है। यदि मानसून की वर्तमान रफ्तार बनी रहती है तो प्रदेश में कृषि, जल संरक्षण और मौसम के लिहाज से सकारात्मक परिस्थितियां बन सकती हैं।
फिलहाल, उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं किसान अच्छी बारिश की आस में अपने खेतों की तैयारियों में जुट गए हैं। आने वाले दो से तीन दिन प्रदेश के मौसम के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इसी दौरान मानसून पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय होकर झमाझम बारिश की सौगात दे सकता है।
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