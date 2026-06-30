UP Assembly Election: लखनऊ में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, यूपी से कौन बनेगा राष्ट्रीय पदाधिकारी, 3-4 जुलाई की बैठक पर सबकी नजरें

BJP Meeting UP Assembly Election: भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी 3 और 4 जुलाई बेहद अहम रहने वाले हैं। राजधानी लखनऊ में भाजपा की दो दिवसीय बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष शामिल होंगे। इस बैठक को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की रणनीति, संगठनात्मक बदलाव और राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश की बढ़ती भागीदारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है, क्योंकि इसमें न केवल उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक ढांचे पर मंथन होगा, बल्कि राष्ट्रीय इकाई में नए चेहरों को शामिल करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।

