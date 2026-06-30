UP Assembly Election: लखनऊ में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, यूपी से कौन बनेगा राष्ट्रीय पदाधिकारी, 3-4 जुलाई की बैठक पर सबकी नजरें

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में तय होगी संगठन की नई दिशा (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
BJP Meeting UP Assembly Election: भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी 3 और 4 जुलाई बेहद अहम रहने वाले हैं। राजधानी लखनऊ में भाजपा की दो दिवसीय बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष शामिल होंगे। इस बैठक को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की रणनीति, संगठनात्मक बदलाव और राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश की बढ़ती भागीदारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है, क्योंकि इसमें न केवल उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक ढांचे पर मंथन होगा, बल्कि राष्ट्रीय इकाई में नए चेहरों को शामिल करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।
भाजपा की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और यहां की राजनीतिक परिस्थितियां राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करती हैं। ऐसे में भाजपा नेतृत्व आगामी चुनावों के लिए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, सामाजिक समीकरणों को साधने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर विचार करेगा।
बैठक में संगठन विस्तार, नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने और आगामी चुनावी चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष रणनीति तैयार किए जाने की संभावना है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मजबूत संगठन ही चुनावी सफलता की कुंजी है, इसलिए कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां देने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
प्रदेश संगठन के गठन के बाद अब भाजपा की राष्ट्रीय इकाई में उत्तर प्रदेश की भागीदारी बढ़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश के कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम में उत्तर प्रदेश से दो महामंत्री, तीन उपाध्यक्ष समेत करीब दस पदाधिकारी बनाए जा सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व पहले की तुलना में और मजबूत होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा आगामी चुनावों को देखते हुए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रखकर रणनीति तैयार कर रही है।
भाजपा में इस समय संगठनात्मक बदलाव और पीढ़ी परिवर्तन को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश से राधा मोहन दास अग्रवाल और अरुण सिंह महामंत्री के पद पर हैं, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेई, पूर्व सांसद रेखा वर्मा और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य सुरेंद्रनगर राष्ट्रीय मंत्री और राजेश अग्रवाल कोषाध्यक्ष हैं।
सूत्रों की मानें तो इस बार पार्टी नई उम्र के नेताओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं को अधिक अवसर देने पर विचार कर रही है। ऐसे में कुछ पुराने चेहरों की जगह नए नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी मिल सकती है। इससे पार्टी में युवा नेतृत्व को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
राष्ट्रीय टीम में संभावित नियुक्तियों को लेकर कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं। इनमें पूर्व मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह, पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी, राज्यसभा सदस्य अमरपाल मौर्य, पूर्व सांसद विनोद सोनकर, नोएडा विधायक पंकज सिंह, पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा, एमएलसी अश्वनी त्यागी, अशोक कटारिया, गोविंद नारायण शुक्ला और संतोष सिंह के नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं।
इन नेताओं को संगठनात्मक अनुभव, सामाजिक समीकरण और पार्टी के प्रति लंबे समय से किए गए कार्यों के आधार पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व की बैठक और विचार-विमर्श के बाद ही सामने आएगा।
राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि भाजपा की इस बैठक में केवल संगठनात्मक मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर भी विचार हो सकता है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की भूमिका और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार में भी राज्य के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश से आने वाले नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान देने की संभावनाओं पर भी राजनीतिक विश्लेषकों की नजर बनी हुई है। हालांकि पार्टी की ओर से इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन बैठक के दौरान इस मुद्दे पर अनौपचारिक चर्चा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा।
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