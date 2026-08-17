Lucknow Hotel News: विदेश मंत्रालय के अफसर बनकर होटल में घुसे 3 युवक, स्टाफ-गेस्ट को बनाया बंधक, दस्तावेज ले जाने का आरोप

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने तीन संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। उनसे यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वे वास्तव में कौन हैं और होटल में किस उद्देश्य से पहुंचे थे। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि युवकों ने विदेश मंत्रालय के अधिकारी होने का दावा क्यों किया और होटल में तलाशी लेने के पीछे उनकी असली मंशा क्या थी। शिकायत में लगाए गए आरोपों और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।