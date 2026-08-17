Lucknow Crime News: बड़े नेताओं संग तस्वीरें, सोशल मीडिया पर वरिष्ठ पत्रकार का दावा, नाबालिग से दुराचार के आरोप में सुभासपा प्रदेश उपाध्यक्ष गिरफ्तार

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट की भी पड़ताल शुरू की। पुलिस के मुताबिक, उसकी फेसबुक प्रोफाइल पर वह खुद को ‘वरिष्ठ पत्रकार’ बताता था। इसके अलावा प्रोफाइल पर सुभासपा का प्रदेश उपाध्यक्ष होने का भी दावा किया गया था। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर राजनीतिक और पुलिस अधिकारियों के साथ कई तस्वीरें मिलीं। इनमें कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ मंच साझा करने वाली तस्वीरें भी शामिल बताई जा रही हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ तस्वीरें भी उसके अकाउंट पर मौजूद होने की बात कही गई है। पुलिस का कहना है कि इन तस्वीरों का इस्तेमाल वह लोगों के बीच अपनी पहुंच और प्रभाव दिखाने के लिए करता था।