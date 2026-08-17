लखनऊ में बारिश के बीच 250 छात्राओं का प्रदर्शन, 8 किमी दौड़ीं, शिक्षकों की कमी पर मचा हंगामा

जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय में छात्राओं की नाराजगी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी विद्यालय में शिक्षकों और सुविधाओं की कमी को लेकर विरोध सामने आया था। छात्रों और छात्राओं की ओर से बार-बार उठाई जा रही समस्याओं के कारण विद्यालय की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हुए हैं। विद्यालय कक्षा छह से 12 तक की छात्राओं के लिए संचालित होता है और इसका संचालन समाज कल्याण विभाग करता है। ऐसे में शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता और छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बोर्ड कक्षाओं में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता विशेष रूप से जरूरी है।