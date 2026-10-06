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अखिलेश यादव आज लखनऊ से दिल्ली रवाना, EC के विरोध मार्च में होंगे शामिल

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार सुबह लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुए। वह मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के मामले को लेकर INDIA गठबंधन के सांसदों के चुनाव आयोग तक होने वाले विरोध मार्च में शामिल होंगे।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Oct 06, 2026

Akhilesh Yadav

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव (फोटो- ANI)

Uttar Pradesh News: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार सुबह लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुए। वह मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के मामले को लेकर INDIA गठबंधन के सांसदों के चुनाव आयोग तक होने वाले विरोध मार्च में शामिल होंगे। मार्च से पहले अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि आयोग ऐसा व्यवहार करता है, जैसे केवल भाजपा के सदस्य ही भारतीय नागरिक हों और उन्हें ही वोट देने का अधिकार हो।

अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़े वित्तीय संसाधनों के इस्तेमाल और बंगाल के साथ उत्तर प्रदेश में बूथ कब्जाने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कुंदरकी, मीरापुर, अयोध्या और अंबेडकर नगर के चुनावों में धांधली का भी आरोप लगाया। ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को लेकर उन्होंने कहा कि देश के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

भाजपा पर चुनावों में धांधली का लगाया आरोप

अखिलेश यादव ने कहा कि लोग भाजपा को ‘चुनाव मशीन’ कहते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ चुनाव जीतती ही नहीं है, बल्कि उसके पास विशाल वित्तीय संसाधन भी हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से चुनाव आयोग प्रभावी रूप से पार्टी के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का नारा प्रशासनिक दक्षता के बारे में नहीं है, बल्कि यह ऐसी रणनीति है, जिसमें एक बार सिस्टम में धांधली करके बिना बार-बार जांच की जरूरत के पांच साल तक शासन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस देश के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

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Updated on:

06 Oct 2026 10:03 am

Published on:

06 Oct 2026 09:42 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / अखिलेश यादव आज लखनऊ से दिल्ली रवाना, EC के विरोध मार्च में होंगे शामिल

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