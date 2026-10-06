अखिलेश यादव आज लखनऊ से दिल्ली रवाना, EC के विरोध मार्च में होंगे शामिल

अखिलेश यादव ने कहा कि लोग भाजपा को ‘चुनाव मशीन’ कहते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ चुनाव जीतती ही नहीं है, बल्कि उसके पास विशाल वित्तीय संसाधन भी हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से चुनाव आयोग प्रभावी रूप से पार्टी के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का नारा प्रशासनिक दक्षता के बारे में नहीं है, बल्कि यह ऐसी रणनीति है, जिसमें एक बार सिस्टम में धांधली करके बिना बार-बार जांच की जरूरत के पांच साल तक शासन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस देश के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

