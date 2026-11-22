अखिलेश के अग्निवीर योजना खत्म करने के वादे पर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने उठाए सवाल (PC: IANS)
Jagdambika Pal on Akhilesh Yadav Agniveer Scheme Statement: भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अग्निवीर योजना को खत्म करने के अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए जगदंबिका पाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और सेना से जुड़े विषय अलग-अलग अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा और NDA लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाएंगे।
अखिलेश यादव के उस दावे पर कि मौका मिलने पर वे अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे, जगदंबिका पाल ने कहा कि अखिलेश यादव को पहले उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति का आकलन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव और सेना से जुड़े मामले अलग-अलग विषय हैं। सशस्त्र सेनाएं केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, जबकि अखिलेश प्रदेश में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं।
सपा प्रमुख पर हमला बोलते हुए जगदंबिका पाल ने कहा कि पिछले दो विधानसभा चुनावों यानी साल 2017 और 2022 से अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। हालांकि प्रदेश की जनता ने उन्हें 2017 और 2022 दोनों चुनावों में नकार दिया। पाल ने आरोप लगाया कि राज्य के लोगों को आज भी सपा के कार्यकाल के मुद्दे याद हैं, चाहे वह समाज का अपराधीकरण हो, तुष्टिकरण की राजनीति हो या फिर भ्रष्टाचार हो। उन्होंने दावा किया कि साल 2027 के चुनाव में भी नतीजा वैसा ही रहेगा और भाजपा और NDA जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
दरअसल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा बयान दिया था। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, वे अग्निवीर जैसी व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया था कि जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसी दिन भाजपा हार जाएगी।
बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में केंद्रीय कैबिनेट ने अग्निवीर योजना के नियमों में अहम बदलाव किया है। संशोधित व्यवस्था के तहत शुरुआती 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को योग्यता के आधार पर नियमित सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। वहीं, नई व्यवस्था के अनुसार शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को अपनी इच्छा से 2 साल का अतिरिक्त सेवा का विकल्प देने की बात कही गई है। 6 साल की सेवा पूरी करने के बाद, इच्छुक अग्निवीरों को तय चयन मानदंडों को पूरा करने पर नियमित सैनिक बनने का अवसर मिलेगा।
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