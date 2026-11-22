सपा प्रमुख पर हमला बोलते हुए जगदंबिका पाल ने कहा कि पिछले दो विधानसभा चुनावों यानी साल 2017 और 2022 से अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। हालांकि प्रदेश की जनता ने उन्हें 2017 और 2022 दोनों चुनावों में नकार दिया। पाल ने आरोप लगाया कि राज्य के लोगों को आज भी सपा के कार्यकाल के मुद्दे याद हैं, चाहे वह समाज का अपराधीकरण हो, तुष्टिकरण की राजनीति हो या फिर भ्रष्टाचार हो। उन्होंने दावा किया कि साल 2027 के चुनाव में भी नतीजा वैसा ही रहेगा और भाजपा और NDA जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।