आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट था। 1977 के चुनावों में जनता पार्टी नाम से एक नई पार्टी बनी। देश में मोरारजी देसाई की सरकार आई, तब उन्होंने कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त कर दिया। यूपी में भी चुनाव हुए और राम नरेश यादव यूपी के सीएम बने। राम नरेश की कैबिनेट में मुलायम सिंह यादव को भी जगह मिली। उन्हें सहकारिता और पशुपालन मंत्री मंत्री बनाया गया। इस तरह 1977 में मुलायम सिंह यादव पहली बार मंत्री बने। इसके बाद 1980 में वह लोक दल के अध्यक्ष चुने गए जो बाद में जनता दल का हिस्सा बन गई। 1982 में मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चुने गए।