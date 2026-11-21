आपको बता दें कि अनिल कसाना पूर्व में भाजपा से ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने लोनी सीट से भाजपा का टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया और नंदकिशोर गुर्जर को उम्मीदवार बनाया था। गुर्जर लगातार पिछली दो बार से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, कसाना को आशंका थी कि आगामी चुनाव में भी पार्टी नेतृत्व उन्हें टिकट नहीं देगा। इसी नाराजगी और राजनीतिक भविष्य को देखते हुए उन्होंने साइकिल की सवारी करने का फैसला कर लिया। बीजेपी छोड़ने के बाद अनिल कसाना ने कहा कि जनता उनसे नाखुश है, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ हूं।