Chandrashekhar Azad Asaduddin Owaisi Alliance: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति को तेज कर दिया है। आगामी चुनाव को लेकर बीते दिनों AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष व नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' नाम से गठबंधन किया है। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी ने सहारनपुर में शनिवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि बंदूक का राज चल रहा है। प्रदेश की जनता बीजेपी से परेशानी हो चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव में दोनों दल मिलकर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं।