‘चुनाव के वक्त ही क्यों याद आते हैं मंदिर-मठ?’: अखिलेश यादव के धार्मिक रुख पर भड़के शिया मौलाना

Maulana Abuzar Abbas Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या और धार्मिक स्थलों के प्रति अचानक रुख पर विपक्षी दलों और धर्मगुरुओं ने तीखा हमला बोला है। शिया मौलाना से लेकर भाजपा नेताओं तक ने इसे चुनावी चाल करार दिया है। आरोप है कि चुनाव नजदीक आते ही मंदिर-मठ याद आने लगते हैं, जबकि सपा शासनकाल में अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक थी। नेताओं ने अखिलेश से पुराने बयानों के लिए माफी मांगने और स्पष्ट रुख रखने की मांग की है। यह बहस 2027 के चुनाव को लेकर सपा की रणनीति पर सवाल खड़े कर रही है।‘चुनाव के वक्त ही क्यों याद आते हैं मंदिर-मठ?’: अखिलेश पर हमलों का दौरअखिलेश यादव के धार्मिक रुख और संभावित अयोध्या दौरे को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं।