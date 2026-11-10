‘6 तारीख को क्यों नहीं गए?’: अखिलेश के राम मंदिर जाने की टाइमिंग पर बीजेपी अध्यक्ष ने उठाए सवाल, जानें क्या कहा

BJP के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी (Photo-IANS)
Pankaj Chaudhary Slams Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को राम जन्मभूमि जाने के फैसले पर जोरदार हमला बोला है। पंकज चौधरी ने इसे महज राजनीतिक चाल बताया और सवाल किया कि अगर वाकई पछतावा है तो 6 तारीख को क्यों नहीं गए। चौधरी ने सपा शासनकाल में अयोध्या में निर्हत्थे कारसेवकों पर गोली चलाने की घटना को याद दिलाते हुए कहा कि जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने भाजपा के कामकाज और एसआईआर प्रक्रिया पर भी अपनी बात रखी।
लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए पंकज चौधरी ने कहा, 'अखिलेश यादव के राम जन्मभूमि जाने के फैसले के बारे में मेरा मानना है कि यह महज एक नई राजनीतिक चाल है। अगर उन्हें वाकई पछतावा होता तो वे 12 की जगह 6 तारीख को जाते। उत्तर प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी कि उनकी सरकार ने अयोध्या में हजारों निर्हत्थे कारसेवकों पर गोली चलवाई और उनकी जान ले ली।' उन्होंने सभी को हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं भी दीं।
चौधरी ने कहा कि सपा ने पिता और बेटे के कार्यकाल को मिलाकर चार बार उत्तर प्रदेश में शासन किया। पहले वे एक भी उपलब्धि का प्रमाण दें, तभी आगे की चर्चा हो। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 10 साल के कामकाज का जिक्र करते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश के 80 प्रतिशत लोग भाजपा के साथ हैं, जबकि विपक्ष के साथ सिर्फ 20 प्रतिशत हैं।
एसआईआर प्रक्रिया पर बोलते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह नौवीं बार हो रही है। पार्टी का दायित्व है कि देश का कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं। चुनाव आयोग ने एक महीने का समय दिया है। कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जा रहा है कि जो नाम छूट गए हैं वे फॉर्म-6 भरकर जुड़वा लें। लेकिन घुसपैठियों या अन्य देशों के लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल होने बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
पंकज चौधरी ने इमरान मसूद, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि ये सनातन परंपरा का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उनका असली चरित्र अब सामने आ चुका है।
पंकज चौधरी के इन बयानों से साफ है कि भाजपा अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को राजनीतिक लाभ की कोशिश बताकर सपा के पिछले शासन और कारसेवकों की घटना को मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। साथ ही पार्टी एसआईआर को लेकर अपनी सक्रियता और योगी-मोदी सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने पर जोर दे रही है।
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