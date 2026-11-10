‘6 तारीख को क्यों नहीं गए?’: अखिलेश के राम मंदिर जाने की टाइमिंग पर बीजेपी अध्यक्ष ने उठाए सवाल, जानें क्या कहा

Pankaj Chaudhary Slams Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को राम जन्मभूमि जाने के फैसले पर जोरदार हमला बोला है। पंकज चौधरी ने इसे महज राजनीतिक चाल बताया और सवाल किया कि अगर वाकई पछतावा है तो 6 तारीख को क्यों नहीं गए। चौधरी ने सपा शासनकाल में अयोध्या में निर्हत्थे कारसेवकों पर गोली चलाने की घटना को याद दिलाते हुए कहा कि जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने भाजपा के कामकाज और एसआईआर प्रक्रिया पर भी अपनी बात रखी।