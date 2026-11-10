‘ऊपर से दिखावटी लड़ाई, अंदर मिलकर काट रहे मलाई’, लिंक एक्सप्रेसवे के टेंडर पर अखिलेश यादव ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने अयोध्या में दीपोत्सव के बाद दीयों से बचा हुआ सरसों का तेल बटोरने को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किए थे जिसमें कुछ लोग गरीब महिलाओं और बच्चों को डंडों से पीटते दिखाई दे रहे थे। अखिलेश ने दावा किया था कि प्रदेश में सपा की PDA सरकार बनने पर गरीबों को राशन के साथ सरसों का तेल भी दिया जाएगा। हम एक ऐसी अयोध्या बनाएंगे, जहां कोई भी अहंकारी, तेल बटोरती किसी गरीब स्त्री या बच्चे-बच्ची को बेंत मारकर बेइज्जत और उत्पीड़ित नहीं करेगा। हम सरकार में आकर राशन में ‘तेल-घी’ भी देकर शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। अगला चुनाव महिला-युवा बनाम बीजेपी होगा!