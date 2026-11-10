‘ना सरकार आने वाली, ना PDA काम करेगा, 5 साल में सिर्फ अपनी जाति को बढ़ाया आगे’, ओमप्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर पलटवार

ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला फोटो सोर्स-IANS
Om Prakash Rajbhar Statement: उत्तर प्रदेश में राशन के साथ सरसों का तेल देने के सपा प्रमुख अखिलेश यादव के वादे पर सियासत तेज हो गई है। सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार करते हुए कहा कि न तो अखिलेश की सरकार आने वाली है और न ही "पीडीए सरकार" का नारा कोई असर दिखाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के पांच साल में सिर्फ एक जाति विशेष को आगे बढ़ाया गया।
अखिलेश यादव के 'राशन के साथ सरसों का तेल' देने वाले बयान पर तंज कसते हुए राजभर ने कहा कि जब 5 साल अखिलेश यादव की खुद की सरकार थी, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने केवल अपनी ही जाति के लोगों को चुन-चुनकर आगे बढ़ाया। चाहे पुलिस, लेखपाल, ग्राम सेवक, बीडीओ या एसडीएम की भर्ती हो…सब में अपनी जाति का ही ध्यान रखा।
राजभर ने सवाल उठाते हुए कहा कि अखिलेश यादव अपनी कलम या इच्छा से किसी नाई, पाल, प्रजापति, विश्वकर्मा, राजभर, निषाद, बिंद, मल्लाह, पटेल या फिर ब्राह्मण, राजपूत व भूमिहार को भर्ती कराने का एक भी उदाहरण दे दें।उन्होंने कहा कि अखिलेश का पांच साल का कार्यकाल उनके लिए "शासत" (सजा) बन गया है और लोग जानते हैं कि वे वोट सबका लेते हैं, लेकिन काम सिर्फ अपनी जाति के लिए करते हैं।
अखिलेश के सरसों तेल वाले वादे पर हमला करते हुए राजभर ने कहा कि पहले वे लाठी में तेल लगवाकर पिटवाने की बात करते थे, जब वह लाठी का तेल काम नहीं आया, तो अब तेल का नया राग अलाप रहे हैं। पीडीए का नारा देने वाले बताएं कि उनके साथ कौन है? उनके साथ मौजूद नेताओं के पास वोट दिलाने की ताकत ही नहीं है।
राजभर ने एनडीए (NDA) के घटक दलों की ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी के डॉ. संजय निषाद और खुद उनके पास अपना वोट बैंक दिलाने की क्षमता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी खुद में बेहद मजबूत है।
आगामी चुनावों की घोषणा और तैयारियों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए राजभर ने कहा कि 4 जनवरी तक मतदाता सूची का काम चलेगा और अंतिम प्रकाशन के बाद आपत्तियां ली जाएंगी। अगर 4 जनवरी तक मतदाता सूची का काम पूरा हो जाता है, तो जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा की जा सकती है।
इससे पहले अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि कुछ महीनों बाद हम अपनी ‘पीडीए सरकार’ बनाकर राशन में सरसों का तेल देने का काम करेंगे; जिससे किसी शोषित, वंचित व ग़रीब को इन भाजपाइयों से बेंत खाकर बेइज़्ज़ती न सहनी पड़े। भाजपा के उत्पीड़न से ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ लोग इस बार भाजपा का स्थायी सफ़ाया कर देंगे।
भाजपाइयों ने अयोध्या में तथाकथित नारी वंदन का जो हिंसक नजारा पेश किया है वो वंदनीय नहीं, निंदनीय है। महिला आयोग संज्ञान लेकर इस भाजपाई और आयोजकों पर वैधानिक-दंडात्मक कार्रवाई करे।
भाजपा के लोग ‘नारी’ का सम्मान नहीं, अपमान ही करते हैं। उप्र के मुख्यमंत्री के द्वारा लखनऊ अग्निकांड के युवा मृतक की ‘दुखी माँ’ का सरेआम किया गया अपमान कोई महिला नहीं भूलेगी। मातृशक्ति का श्राप कभी खाली नहीं जाता है। ये हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव हों या हाल के 2026 के विधानपरिषद चुनाव दोनों में भाजपा की हार ने साबित कर दिया है कि अब जनता के बीच इनके जुमलों का गु्ब्बारा फूट गया है। भाजपा तेल की फिसलन की ढलान पर है।
जनता अब इनको हमेशा के लिए हराने के ‘मूड’ में है, इसीलिए भाजपा से जुड़ा हर राजनीतिक व्यक्ति या तो जनाक्रोश से डरकर राजनीति छोड़ रहा है या दूसरी राजनीतिक पार्टियों के पहले दो विकल्पों में करबद्ध अपनी जगह तलाश रहा है।
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