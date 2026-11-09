मोहन भागवत का दो टूक बयान, बोले- किसी की मेहरबानी से 100 साल आगे नहीं बढ़ा RSS

मोहन भागवत ने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल से आगे बढ़ रहा है तो इसके पीछे किसी व्यक्ति, संस्था या सत्ता की विशेष कृपा नहीं है। संघ ने अपना रास्ता खुद बनाया है। संगठन के स्वयंसेवकों ने अलग-अलग परिस्थितियों में काम किया और अपने प्रयासों से संगठन को आगे बढ़ाया है। उनके इस बयान का मुख्य संदेश यही है कि संघ की पहचान उसके संगठनात्मक ढांचे, विचारधारा और कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी है। किसी भी संगठन के लिए लंबे समय तक सक्रिय रहना आसान नहीं होता। समय के साथ कई तरह की चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों के बीच अपनी गतिविधियों को जारी रखना ही उसकी मजबूती को दिखाता है।