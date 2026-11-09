मोहन भागवत का दो टूक बयान, बोले- किसी की मेहरबानी से 100 साल आगे नहीं बढ़ा RSS

मोहन भागवत बोले- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी की कृपा से नहीं, अपने प्रयासों से आगे बढ़ा है (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
Mohan Bhagwat statement: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के 100 साल के सफर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संघ आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, वह किसी की कृपा या मेहरबानी की वजह से नहीं है। संगठन ने अपने काम, मेहनत और लगातार प्रयासों के दम पर यह सफर तय किया है। संघ का विस्तार किसी के सहारे नहीं, बल्कि स्वयंसेवकों की मेहनत और समाज के बीच किए गए कामों की वजह से हुआ है।
मोहन भागवत के इस बयान को संघ के लंबे सफर और उसकी संगठनात्मक ताकत से जोड़कर देखा जा रहा है। उनका कहना है कि किसी भी संगठन की असली पहचान उसके काम और विचारों से बनती है। केवल किसी का समर्थन मिल जाने से कोई संगठन लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है और लोगों के बीच अपनी जगह बनानी पड़ती है।
मोहन भागवत ने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल से आगे बढ़ रहा है तो इसके पीछे किसी व्यक्ति, संस्था या सत्ता की विशेष कृपा नहीं है। संघ ने अपना रास्ता खुद बनाया है। संगठन के स्वयंसेवकों ने अलग-अलग परिस्थितियों में काम किया और अपने प्रयासों से संगठन को आगे बढ़ाया है। उनके इस बयान का मुख्य संदेश यही है कि संघ की पहचान उसके संगठनात्मक ढांचे, विचारधारा और कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी है। किसी भी संगठन के लिए लंबे समय तक सक्रिय रहना आसान नहीं होता। समय के साथ कई तरह की चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों के बीच अपनी गतिविधियों को जारी रखना ही उसकी मजबूती को दिखाता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना साल 1925 में हुई थी। इस लिहाज से संघ ने अपने गठन के 100 साल पूरे किए हैं। एक सदी का यह सफर संगठन के लिए काफी अहम माना जाता है। इस दौरान देश की राजनीति, सामाजिक व्यवस्था और परिस्थितियों में कई बड़े बदलाव आए। इसके बावजूद संघ ने अपनी संगठनात्मक गतिविधियां जारी रखीं। मोहन भागवत ने संघ के इस सफर को स्वयंसेवकों के समर्पण और लगातार किए गए प्रयासों से जोड़कर देखा। संगठन में काम करने वाले स्वयंसेवक अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाते हैं। शाखाओं से लेकर सामाजिक गतिविधियों तक संघ का अपना एक नेटवर्क है। संगठन की मजबूती के पीछे इसी व्यवस्था को अहम माना जाता है।
मोहन भागवत के बयान में संगठन की आत्मनिर्भरता और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर खास जोर दिखाई देता है। उनका मानना है कि किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए केवल बाहरी समर्थन काफी नहीं होता। उसे अपने काम के जरिए समाज में भरोसा पैदा करना पड़ता है। संघ भी अपने लंबे सफर को इसी तरह देखता है। संघ की गतिविधियों को लेकर देश में अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक विचार रहे हैं। कई लोग इसके काम की तारीफ करते हैं तो कई इसकी विचारधारा और भूमिका पर सवाल भी उठाते हैं। ऐसे में भागवत का यह बयान संगठन की अपनी यात्रा और उसके आत्मविश्वास को सामने रखने वाला माना जा रहा है।
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अरविंद कांत त्रिपाठी का कहना हैं कि मोहन भागवत का यह बयान ऐसे समय में चर्चा का विषय बन सकता है, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के बाद उसके इतिहास, भूमिका और भविष्य को लेकर देशभर में चर्चा हो रही है। संघ का राजनीतिक और सामाजिक जीवन में प्रभाव लंबे समय से बहस का विषय रहा है। भागवत के बयान से यह संदेश देने की कोशिश दिखाई देती है कि संगठन अपनी उपलब्धियों का श्रेय किसी बाहरी सहारे को नहीं, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं और लंबे समय से चल रहे प्रयासों को देता है।
हालांकि, इस बयान को किस संदर्भ में दिया गया, यह समझने के लिए उनके पूरे भाषण और कार्यक्रम की जानकारी भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर मोहन भागवत ने संघ के 100 साल के सफर को लेकर अपनी बात रखते हुए संगठन की मेहनत, आत्मविश्वास और स्वयंसेवकों के योगदान को अहम बताया है। उनका यह बयान संघ की कार्यशैली और उसके लंबे संगठनात्मक सफर को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू कर सकता है।
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