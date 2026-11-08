अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को मौलाना साजिद रशीदी ने बताया चुनावी साजिश, बोले- अखिलेश यादव नास्तिक हैं

गौरतलब है कि सोनिया गांधी ने हाल ही में ब्रिटिश अखबार द गार्जियन को दिए एक इंटरव्यू में 6 दिसंबर, 1992 की घटना को याद किया था। उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने टीवी पर बाबरी मस्जिद को ढहते हुए देखा था तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। सोनिया गांधी ने कहा था कि इस घटना के बाद ही उन्हें एहसास हुआ था कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर बने धर्मनिरपेक्ष भारत को बचाने के लिए अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी। सोनिया गांधी का यह इंटरव्यू उनकी संस्मरण पुस्तक 'Belonging: A Journey of Love' के विमोचन से पहले आया है। यह पुस्तक 10 नवंबर को जारी होगी।