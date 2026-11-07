बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद यूपी में ओवैसी की नजर 2027 पर, क्या अखिलेश का चुनावी गणित बिगाड़ पाएंगे?

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अभी से तेज हो गई हैं। इस बार के चुनावी मुकाबले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पांच सीटें जीतने के बाद अब ओवैसी की नजर पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पर टिक गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार की तर्ज पर यूपी में भी ओवैसी अपनी राजनीतिक ताकत दिखा पाएंगे? क्या वह मुस्लिम बहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाकर विपक्षी गठबंधन का चुनावी गणित बिगाड़ सकते हैं?