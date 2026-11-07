‘पति की हत्या के बाद भी देश नहीं छोड़ा’: सपा नेता अबू आजमी बोले- संघर्ष और त्याग की मिसाल हैं सोनिया गांधी

एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित विलय पर अबू आजमी ने कहा कि विलय अच्छी बात है। अगर दोनों एनसीपी गुट विलय कर लें तो मुझे खुशी होगी। लेकिन अगर विलय के बाद वे एनडीए में चले जाते हैं, तो मेरा मानना है कि शरद पवार का कद बहुत बड़ा है। आज भारत में शरद पवार बहुत सम्मानित और बड़े नेता हैं। मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूं, क्योंकि बीमारी और इस उम्र के बावजूद वे पैसे के लिए काम नहीं करते। वे देश के प्रति समर्पित हैं और देश के लिए काम करते हैं। उन्होंने शरद पवार के योगदान और उनके सिद्धांतों की सराहना की।