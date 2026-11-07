माफियाराज के सहारे सत्ता पाना चाहती है सपा: आजम खान को लेकर नितिन नवीन ने अखिलेश को आड़े हाथ लिया

Nitin Nabin Akhilesh Yadav Azam Khan: समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की रामपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में बंद पार्टी नेता आजम खान से मुलाकात पर भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन ने तीखा हमला बोला है। नितिन नवीन ने कहा कि ये वहीं लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को एक जिला एक माफिया की पहचान दी थी। हर ज़िले में एक बाहुबली था, और उन्होंने सत्ता पाने और बनाए रखने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल किया। BJP सरकार के सत्ता में आने के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून का राज लागू किया और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की।