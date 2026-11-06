कौन हैं डिप्टी कमिश्नर के पद से इस्तीफा देने वाली अनुपमा राग? प्रशासनिक सेवा के साथ बॉलीवुड में भी बनाई खास पहचान, अब इस्तीफे से चर्चा में

अनुपमा ने साल 2011 में फिल्म 'बिन बुलाए बाराती' के हिट गाने 'शालू के ठुमके' से बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग की शानदार शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म 'मिले ना मिले हम' के लिए मशहूर गायक राहत फतेह अली खान के साथ 'नजर से नजर मिले' गाना गाया था। साल 2013 में फिल्म 'जिला गाजियाबाद' और साल 2014 में आई फिल्म 'गुलाब गैंग' के गाने 'रंगी सारी गुलाबी' में भी उनकी आवाज का जादू चला था। उनके बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें साल 2016 में यूपी सरकार के प्रतिष्ठित 'यश भारती सम्मान' से भी नवाजा जा चुका है।