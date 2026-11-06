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लखनऊ

‘अयोध्या और काशी की तरह मथुरा में भी बने कृष्ण मंदिर’, मंत्री दयाशंकर सिंह ने अखिलेश से मांगा समर्थन; जानिए क्या कहा

Dayashankar Singh Statement: उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह ने अखिलेश यादव से बड़ी मांग की है। उन्होंने सपा प्रमुख से मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण के भव्य मंदिर निर्माण का समर्थन करने की मांग की। जानिए क्या है पूरा मामला...
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लखनऊ

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Mohsina Bano

Updated: 6 Nov 2026, 12:05 PM IST

Dayashankar Singh

मंत्री दयाशंकर सिंह (फोटो आईएएनएस)

Mathura Krishna Janmabhoomi: उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों और मंदिरों को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। अब प्रदेश सरकार में मंत्री और भाजपा नेता दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण के भव्य मंदिर निर्माण के मुद्दे पर अखिलेश यादव से अपना रुख साफ करने और आगे आकर इस निर्माण का समर्थन करने की खुली मांग की है।

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