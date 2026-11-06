‘भर्ती निकलते ही वसूली के लिए निकल पड़ते थे चाचा-भतीजे’, सीएम योगी बोले- अब सिफारिश नहीं, मेरिट से मिलती है नौकरी

UP Police Recruitment: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले पुलिस भर्ती में अनियमितता, भेदभाव और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। भर्ती निकलते ही चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। अब युवाओं को बिना सिफारिश और पैसे के योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। योगी सरकार के कार्यकाल में पुलिस विभाग में 2.26 लाख से अधिक भर्तियां हुई हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को लखनऊ में 4,543 उप निरीक्षकों और प्लाटून कमांडरों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।