मायावती ने बीजेपी के चरणों में गिरवी रखा बहुजन समाज का हित, कांग्रेस ने बीएसपी की नीतियों पर उठाए सवाल

इस बैठक के बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने मायावती पर तीखा हमला बोला है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि यह BSP का अंदरूनी मामला है। वे 2007 को पकड़े रहें या 2017 को, इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि उन्हें समाज के हर वर्ग के हक के लिए लड़ना चाहिए, खासकर बहुजन वर्ग के हक के लिए लड़ना चाहिए। मायावती पर निशाना साधते हुए कहा उन्होंने बहुजन और बहुजन समाज पार्टी के हितों को भारतीय जनता पार्टी के पैरों में गिरवी रख दिया है। वे एक दिन आनंद को निकालते हैं और अगले दिन वापस ले आते हैं। मायावती ने बहुजन समाज पार्टी को म्यूजिकल चेयर के खेल में बदल दिया है।