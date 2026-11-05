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मायावती ने बीजेपी के चरणों में गिरवी रखा बहुजन समाज का हित, कांग्रेस ने बीएसपी की नीतियों पर उठाए सवाल

Congress BSP Criticism: मायावती पर हमला बोलते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि यह BSP का अंदरूनी मामला है। वे 2007 को पकड़े रहें या 2017 को, इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है।
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लखनऊ

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Shaitan Prajapat

Updated: 5 Nov 2026, 12:29 PM IST

Mayawati

बसपा प्रमुख मायावती (Photo-IANS)

Surendra Rajput Statement: बहुजन समाज पार्टी (BSP) की अध्यक्ष मायावती ने गुरुवार को लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा और रणनीतियों पर चर्चा की गई। यह मीटिंग पार्टी के उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफिस, 12 मॉल एवेन्यू में हो रही है, जिसमें स्टेट यूनिट के अलग-अलग लेवल के ऑफिस के लोग और सभी 75 जिलों के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शामिल हो रहे हैं।

बसपा की अंदरूनी खींचतान पर कांग्रेस का करारा हमला

इस बैठक के बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने मायावती पर तीखा हमला बोला है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि यह BSP का अंदरूनी मामला है। वे 2007 को पकड़े रहें या 2017 को, इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि उन्हें समाज के हर वर्ग के हक के लिए लड़ना चाहिए, खासकर बहुजन वर्ग के हक के लिए लड़ना चाहिए। मायावती पर निशाना साधते हुए कहा उन्होंने बहुजन और बहुजन समाज पार्टी के हितों को भारतीय जनता पार्टी के पैरों में गिरवी रख दिया है। वे एक दिन आनंद को निकालते हैं और अगले दिन वापस ले आते हैं। मायावती ने बहुजन समाज पार्टी को म्यूजिकल चेयर के खेल में बदल दिया है।

विधानसभा चुनाव पर BSP का मंथन

पार्टी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, मायावती जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन को मजबूत करने के बारे में अपने पहले के निर्देशों पर हुई प्रगति का रिव्यू करेंगी। मीटिंग में ऑर्गनाइज़ेशनल तैयारियों का असेसमेंट करने और आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए स्ट्रेटेजी बनाने पर फोकस होगा। मीटिंग में पार्टी की चुनाव की तैयारियों का आकलन करने, सही उम्मीदवारों की पहचान करने और समाज के सभी वर्गों के बीच अपना सपोर्ट बेस बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजी बनाने पर भी फोकस किया जाएगा।

पदाधिकारियों के लिए जारी होगी नई गाइडलाइंस

उम्मीद है कि मायावती प्रोग्रेस रिपोर्ट और पिछले निर्देशों के बाद किए गए ऑर्गेनाइज़ेशनल काम के आधार पर पार्टी के पदाधिकारियों को नई गाइडलाइंस जारी करेंगी। यह मीटिंग 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले हो रही है, जिसमें BSP अपने ऑर्गेनाइज़ेशनल स्ट्रक्चर को मज़बूत करने और चुनावी मुकाबले की तैयारी पर ध्यान दे रही है। BSP, जो 2007-12 तक राज्य में सत्ता में थी, 13 परसेंट से ज़्यादा वोट शेयर के बावजूद 2022 के विधानसभा चुनावों में सिर्फ़ एक सीट पर सिमट गई। आपको बता दें कि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत सकी।

'दोगलों से सावधान' वाला पोस्टर वायरल

BSP प्रमुख और UP की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी पदाधिकारियों और सीनियर नेताओं के साथ रिव्यू मीटिंग की। अंबेडकर पार्क के बाहर BSP प्रमुख मायावती की तस्वीर वाला एक पोस्टर लगाया गया है और उस पर 'दोगलों से सावधान' लिखा हुआ है। यह पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है।

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5 Nov 2026, 12:29 PM IST

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