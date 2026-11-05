UP चुनाव: यूपी में यादव-कुर्मी के बाद तीसरा बड़ा वोटबैंक कौन? 2027 में भाजपा और सपा के लिए क्यों अहम

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समाज को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों की ओर से लखनऊ में समाजवादी पार्टी के बहिष्कार वाले पोस्टर लगाए जाने के बाद इस समाज के वोटबैंक पर चर्चा शुरू हो गई है। यादव और कुर्मी के बाद ओबीसी में तीसरा बड़ा वोटबैंक माने जाने वाले इस समाज की आबादी करीब 1.20 से 1.34 करोड़ बताई जाती है। पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक फैली इसकी मौजूदगी 2027 में भाजपा और सपा, दोनों का चुनावी गणित प्रभावित कर सकती है।