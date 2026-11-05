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‘PDA में D यानी दलित की स्थिति दयनीय’, ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर तंज, बोले- महाराज, जमीन पर उतरिए, आम जनता से भी मिलिए

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले पर तंज कसते हुए कहा कि इसमें 'D' यानी दलित की स्थिति दयनीय रही है। उन्होंने अखिलेश को नसीहत दी कि वे जमीन पर उतरकर आम जनता से मिलें और दलितों को मिल रही सुविधाओं को देखें।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Updated: 5 Nov 2026, 9:49 AM IST

OP Rajbhar

कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना (PC IANS)

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उनके PDA फॉर्मूले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अब PDA में 'D' का मतलब दलित नहीं, बल्कि 'दूर से प्रणाम' हो गया है। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव रामपुर में 'A' यानी अल्पसंख्यक समाज के लोगों से मिले, बनारस में अपने समाज के लोगों के घर और दुकानों पर गए और इसके बाद दलित सांसद के महल में भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि अखिलेश के शासन में पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के बीच असली 'D' यानी दलितों की स्थिति दयनीय रही। राजभर ने कहा कि अखिलेश को नए उत्तर प्रदेश में दलितों के घर जाकर उनकी स्थिति देखनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि आज दलितों के पक्के मकान हैं, घरों में शौचालय बने हैं। साथ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

राजभर ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में दलितों से ये सुविधाएं छीन ली गई थीं। उन्होंने अखिलेश को सलाह दी कि वे जमीन पर उतरकर सिर्फ अपने लोगों से ही नहीं, बल्कि आम जनता से भी मिलें। इससे उन्हें मौजूदा सरकार में हुए बदलावों की जानकारी मिलेगी।

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