चिराग पासवान के यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पर उदित राज का पलटवार, बोले- NDA के हाथों बिक गए हैं क्या

चिराग पासवान ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव की तस्वीर संसद में नहीं थी। चिराग ने दावा किया कि रामविलास पासवान ने पहली बार संसद में बाबा साहेब की तस्वीर लगवाने के लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने मंडल कमीशन और गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिलाने का भी जिक्र किया। चिराग ने कहा कि कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों ने जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें डर है कि अगर उत्तर प्रदेश का युवा जाति-धर्म से ऊपर उठकर एकजुट हो गया तो वे सत्ता में नहीं आ पाएंगे।