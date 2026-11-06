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‘पहला ऐसा यादव नेता देखा जो अहीर-अहीर में भेद करता हो’, ओपी राजभर का अखिलेश पर तंज, पूछा- कितने घोसी और कितने कमरिया को दिया टिकट?

Akhilesh Yadav: ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर यादव समाज में घोसी और कमरिया वर्ग के बीच भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने 2017 से 2024 तक दोनों वर्गों को दिए गए टिकटों का हिसाब मांगा और 2027 चुनाव को लेकर निशाना साधा।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Updated: 6 Nov 2026, 10:15 AM IST

OP Rajbhar

कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना (PC IANS)

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले जातियों और उनके वोट बैंक को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव यादव समाज में भी अपने और पराए का फर्क करते हैं। राजभर ने घोसी यानी ग्वाला और कमरिया समाज का जिक्र करते हुए अखिलेश से 2017 से 2024 के बीच दोनों वर्गों को दिए गए टिकटों का हिसाब मांगा है।

अहीर-अहीर में भेद कर रहे अखिलेश यादव- ओपी राजभर

ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए लिखा कि गुड मॉर्निंग मित्र अखिलेश यादव, पता है अभी भी आप स्वपनलोक में ही खोए होंगे। मगर गाय-भैंस की सेवा करने वाले अहीर भाई जाग चुके हैं और आपका सब खेल समझने भी लगे हैं। राजभर ने आगे अहीर समाज के भीतर दो वर्गों का जिक्र करते हुए अखिलेश पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि हम अबतक यही जानते थे कि अहीर दो ही प्रकार के होते हैं! एक कृष्ण वाले, दूसरे वाले आप और आपके सपाई। लेकिन अब पता चल रहा है कि आप तो सच में अहीरों में भी 15 परसेंट वाले ही हैं और इस 15 परसेंट का बदला आप 85 परसेंट से ले रहे हैं।

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घोसी और कमरिया समाज को लेकर उठाए सवाल

कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव यादव समाज के सभी वर्गों को एक नजर से नहीं देखते। उन्होंने घोसी यानी ग्वाला और कमरिया समाज का जिक्र करते हुए कहा कि पहले लगाता था कि आप यादवों को एक नजर से देखते होंगे पर ऐसा नहीं है, आपके लिए तो उसमें भी अपने और पराए हैं। 85 फीसदी वाले घोसी यानी ग्वाला आपको बिल्कुल नहीं सुहाते, आपके लिए तो बस 15 फीसदी वाले कमरिया ही 'आपके अपने' हैं।

2017 से 2024 तक दिए टिकटों का मांगा हिसाब

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जाति के आधार पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाता था, लेकिन अब जाति के भीतर भी भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि बताइए भला! पहला ऐसा यादव नेता देखा जो अहीर-अहीर में भेद करता हो। आपके पहले वालों ने पहले धर्म के नाम पर जनता को बांटा, आप जाति के नाम पर बांटते-बांटते अब अहिर-अहिर में दो आंख करने लगे। अपने पोस्ट के आखिर में राजभर ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए 2027 विधानसभा चुनाव का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि 85 फीसदी वाला ग्वाला समाज आगामी चुनाव में सपा अध्यक्ष को 2022 से भी बुरे दौर में पहुंचाएगा।

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